Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мартини и пицца»: звезда «Друзей» раскрыла секрет хорошей физической формы

Актриса Энистон заявила, что не подвергает себя строгим ограничениям
close
Pvolve

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон накануне 56-летия раскрыла секрет своей хорошей физической формы. Интервью с актрисой опубликовало издание Allure.

По словам актрисы, она использует подход к здоровью и фитнесу под названием «80/20» и не подвергает себя строгим ограничениям, отказываясь только от наркотиков.

«Восемьдесят процентов здорового образа жизни, а двадцать процентов — пьешь мартини, ешь пиццу и гамбургеры и тусуешься допоздна с друзьями», — рассказала она.

Энистон уточнила, что тренируется минимум четыре раза в неделю.

«Силовые тренировки — важнее всего для женщин в возрасте от 50 лет. Когда мышцы ослабевают, а кости становятся хрупкими, вам грозит остеопороз. Падаете, ломаете бедро, и все», — предупреждает актриса.

Накануне звезда сериала «Друзья» продемонстрировала поклонникам в личном блоге упражнения для стройного тела. В программе голливудской актрисы есть подъем ноги с приседанием, упражнение «Альпинист» и отжимания. Энистон отметила, что любит тренироваться утром.

Ранее Энистон снялась в рекламе спортивного бренда Pvolve.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами