Два российских актера попали в лонг-лист британской кинопремии BAFTA

Российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов, сыгравшие в фильме «Анора», номинированы на кинопремию BAFTA 2025 в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Это стало известно из опубликованного на официальном сайте премии списка номинантов.

Из 271 претендента члены актерского сообщества выбрали семь, а еще три были определены жюри. Второй этап голосования завершится 10 января, а победителей объявят 16 февраля на церемонии.

В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

При этом режиссер и актер Александр Невский раскритиковал фильм «Анора». По словам Невского, он остался недоволен картиной, так как в ней присутствуют стереотипные образы русских. Артист отметил, что сам он всегда старался воплощать на экране только положительных персонажей — «героев, а не уродов» из русского народа.

Ранее «Анора» понравилась Бараку Обаме.