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Погребняк о разводе Чекалиных: «Разошлись из-за измены»

Блогерша Мария Погребняк заявила, что Лерчек изменяла экс-супругу с танцором
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Мария Погребняк на программе «Че там в 2024?» осудила Валерию Чекалину (она же — Лерчек) за измену экс-супругу Артему в период их брака.

«Они с Чекалиным разошлись из-за измены Леры с танцором. Я после ваших «Джунглей» (реалити-шоу «Звезды в джунглях». — прим. «Газеты.Ru») к ней категорично настроена», — заявила Погребняк.

Блогерша не исключила, что Чекалина — хороший человек. Однако Погребняк назвала фактом то, что у Лерчек есть «одно место слабое».

18 августа Артем Чекалин спровоцировал слухи о том, что Валерия изменяла ему с инструктором по танцам. Он рассказал об этом еще до скандала с экс-супругой и певцом Natan на проекте «Звезды в джунглях» — у знаменитостей был роман на реалити, несмотря на то, что артист был женат в то время.

27 декабря Natan рассказывал, что близкие отношения с Лерчек у него прекратились сразу по прилете в Москву — он открыто сказал женщине, что пребывает в растерянном состоянии и будет пытаться восстанавливать семейные отношения.

Сейчас Валерия Чекалина находится под домашним арестом и не имеет возможности выходить в интернет.

Ранее блогерша Ида Галич сообщила, что выходит замуж во второй раз.

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