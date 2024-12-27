Natan рассказал о выборе между Лерчек и женой

Рэпер Natan рассказал, что прекратил отношения с Лерчек после возвращения в Москву

Рэпер Natan (Натан Миров) рассказал, что после возвращения со съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях» в Москву не общается с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина). Его цитирует «Пятый канал».

Сейчас он пытается наладить отношения с женой.

«Когда поехал на остров, то понимал, что вернуть жену у меня будет мало шансов. Днем на острове был в рамках игры, а вечером позволял все то, что позволяет мужчина в слабом состоянии. Это был крах наших отношений», — признался он.

Близкие отношения с Лерчек, подчеркнул он, прекратились сразу по прилете в Москву — он открыто сказал женщине, что пребывает в растерянном состоянии и будет пытаться восстанавливать семейные отношения.

Сейчас Чекалина находится под домашним арестом и не имеет возможности выходить в интернет.

Накануне ведущая Ольга Бузова рассказала, как начинался роман Natan и Лерчек.

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