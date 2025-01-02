Ида Галич выходит замуж во второй раз

Блогерша Ида Галич сообщила, что выходит замуж во второй раз

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассекретила свою помолвку в выпуске программы «Новогодний Мечталлион» на Первом канале.

Знаменитость назвала 2024 год прекрасным и показала ведущему передачи Дмитрию Хрусталеву кольцо на безымянном пальце. Галич стала невестой бизнесмена Олега Ледвича.

В декабре 2023 года знаменитость рассказала, что у нее появился возлюбленный. Но тогда она не стала раскрывать личность избранника. Блогерша признавалась, что ее избранник — 33-летний «симпатичный брюнет», занимающийся бизнесом.

Только в октябре 2024 года Галич рассекретила личность своего бойфренда. Она стала героиней выпуска журнала OK! вместе с Ледвичем. На обложке влюбленные обнимались на улице. По словам Иды, они с бойфрендом не только строят отношения, но и «создают вместе бизнес».

В 2020 году Галич сообщила о расставании с мужем, блогером Аланом Басиевым. Она не стала делиться подробностями разлада в отношениях. У пары есть сын Леон.

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