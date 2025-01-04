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Бывшая жена Моргенштерна рассталась с Бустером

Бывшая жена Моргенштерна Дилара подтвердила расставание со Славой Бустером
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ВПИСКА/YouTube

Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина подтвердила расставание с блогером Славой Бустером в своем Telegram-канале.

Накануне Бустер в личном блоге сообщил о том, что пара прекратила отношения. Он просил «не писать никакие гадости», а также не докучать с вопросами о расставании. Бустер также поблагодарил Зинатуллину за время и опыт.

«Ребята, это правда, мы со Славой расстались. И как вы можете понять по его высказываниям, расстались дружно», — написала блогерша.

Она призналась, что ценит их отношения за то, какую поддержку и тепло пара смогла дать друг другу за проведенное вместе время.

«Это были чудесные отношения, и я благодарна за любовь, которая навсегда останется с нами», — подытожила она.

В 2024 году Бустер и Зинатуллина подтвердили свои отношения на YouTube-шоу «Вписка». Парень заявлял, что свадьбу «пока рано планировать», но отметил, что сильно любит девушку. Бывшая супруга Моргенштерна признавалась, что после предыдущих отношений поняла, что «счастье любит тишину» — отчасти поэтому блогерша и стример пытались скрывать новый роман.

В 2022-м стало известно о разводе Дилары и Алишера Моргенштерна. Девушка раскрывала, что их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня призвала женщин вспомнить про свою божественность.

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