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Бывшая жена Моргенштерна* подтвердила свои отношения со стримером Бустером

Бывшая жена Моргенштерна Зинатуллина рассекретила роман со стримером Бустером

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ВПИСКА/YouTube

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина и стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) официально подтвердили свой роман на YouTube-шоу «Вписка».

«Пока рано планировать [свадьбу], но я, конечно, люблю ее», — признался Бустер в интервью.

Зинатуллина, в свою очередь, посмеялась над возлюбленным и назвала его «переобуваном» из-за слов о том, что о свадьбе еще рано говорить, но согласилась. Она считает, что пара, будучи в браке, уже должна быть готова к детям. Бывшая супруга Моргенштерна также призналась, что после предыдущих отношений поняла, что «счастье любит тишину» — отчасти поэтому блогерша и стример пытались скрывать новый роман. По словам Зинатуллиной, им пришлось нелегко, так как любой выход пары сопровождался появлением в новостных пабликах видеозаписей и фотографий с ними.

В июле Бустер пригласил Зинатуллину на онлайн-свидание, которое обошлось ему в семь миллионов рублей. Парень устроил романтический вечер на стадионе «Спартака»: оба были в вечерний нарядах, на столе — ужин, шампанское и свечи. На большом экране весь вечер показывали совместные снимки пары. Момент влюбленным также скрасили музыканты из Мексики и фейерверки.

Ранее актриса Татьяна Васильева осудила Петросяна за рождение третьего ребенка.

*  признан в РФ иностранным агентом
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