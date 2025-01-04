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Сын Олега Газманова перенес операцию

Певец Родион Газманов сообщил, что ему сделали операцию на руке
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rodder13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о перенесенной операции на руке.

По словам знаменитости, он был вынужден прибегнуть к операции из-за бурсита — воспаления суставной сумки.

«Само не рассосалось, к сожалению. Периодически ловлю искры из глаз при движении рукой, но обещали, что через неделю все пройдет», — заявил Газманов.

Исполнитель подчеркнул, что не станет отменять концерты на фоне случившегося — просто будет меньше играть на гитаре во время своих выступлений. Также Газманов пожелал поклонникам прекрасно провести новогодние праздники.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева рассказывала, что ее 34-летнего сына Жана Ленюка увезли в больницу в преддверии Нового года. Мужчина получил травму во время катания на сноуборде 31 декабря.

Кудрявцева родила Жана от музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка, когда ей было 18 лет. Пара узаконила свои отношения после того, как телеведущая забеременела. Их брак продлился с 1990 по 1992 год.

Ранее музыкант Scorpions рассказал об угрожавшей его жизни болезни.

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