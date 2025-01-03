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Музыкант Scorpions рассказал об угрожавшей его жизни болезни

Музыкант Scorpions и Motorhead Микки Ди пережил сепсис
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IMAGO/Ulrich Stamm/Global Look Press

Бывший музыкант рок-группы Motorhead, барабанщик Scorpions Микки Ди рассказал о борьбе с болезнью, угрожавшей его жизни, в новом посте на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 61-летнего Ди, он пережил сепсис — серьезное заболевание, при котором организм неправильно реагирует на инфекцию.

«В этот праздничный сезон я был госпитализирован с очень серьезным заражением крови (сепсисом). Я пробыл в больнице три недели, но сейчас уже дома, борюсь с этой ублюдочной бактерией», — написал шведский музыкант.

Ди поблагодарил врачей и медицинский персонал за оказанную ему помощь.

«После нескольких операций я вернулся домой, все мои показатели идут в правильном направлении. Предстоит еще долгий период восстановления и реабилитации», — уточнил артист, отметив, что уже в конце февраля планирует вернуться к работе и участвовать в юбилейном туре Scorpions.

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