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Сына Леры Кудрявцевой увезли на скорой 31 декабря

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее сына увезли на скорой 31 декабря
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Телеграм-канал Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Telegram-канале, что ее 34-летнего сына Жана Ленюка увезли в больницу в преддверии Нового года.

«31 декабря 2024 года. Сочи. Сын на сноуборде покатался. Это закончится когда-нибудь», — пожаловалась знаменитость.

Инцидент произошел примерно в шесть часов вечера, а уже ближе к полуночи Кудрявцева более радостно проводила 2024 год. Она поблагодарила его за все и понадеялась, что в 2025-м закончатся все войны, все будут здоровы и счастливы.

«У нас был веселый Новый год, несмотря на то, что я работала, но это было в кайф, ибо чудесная компания», — написала телеведущая уже 1 января.

Кудрявцева родила Жана от музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка, когда ей было 18 лет. Пара узаконила свои отношения после того, как телеведущая забеременела. Их брак продлился с 1990 по 1992 год.

В августе 2018 года телеведущая стала матерью во второй раз. Она родила дочь от хоккеиста Игоря Макарова. В том же году Кудрявцева рассекретила, что стала бабушкой. Эту новость она скрывала от публики полгода.

Ранее стало известно, что Ида Галич выходит замуж во второй раз.

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