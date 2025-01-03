«Ушла в креатив»: чем занимается Лерчек под домашним арестом

Друг Лерчек сообщил, что блогерша под домашним арестом собирает пазлы и печет пироги

Друг блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) рассказал, чем она занимается под домашним арестом. Инсайдера цитирует издание Super.

По словам близкого, Чекалина строит планы на будущее, часто собирает пазлы разных уровней сложности, тренируется дома, готовит и печет пироги, активно проводит время с детьми, интересуется искусством.

«Она думает над тем, какие идеи хотела бы воплотить. Ушла в творчество, ушла в креатив», — говорит источник.

Друзья, уточнил он, Лерчек не навещают — участники шоу «Звезды в джунглях» не поддерживают общение с ней, потому что блогерше запрещено пользоваться средствами связи. Сейчас ведение блогов осваивают ее дети.

Экс-супруги Чекалины уже проходили по нескольким уголовным делам о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. В конце декабря 2023 года Артем и Лера полностью погасили свой долг перед государством, выплатив около 500 миллионов рублей, после чего уголовные дела были прекращены.

4 октября 2024 года суд отправил блогеров под домашний арест 4 октября на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

17 декабря стало известно, что суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу до 25 января.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек -— ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее Чекалина проиграла дело о защите прав потребителя против покупательницы ее курсов — юристки Анны Багдасарян.