Стас Пьеха рассказал об опыте жизни в детском доме

Певец Стас Пьеха рассказал в программе «Тема» на RU.TV об опыте жизни в детском доме. Его цитирует издание «СтарХит».

По словам Пьехи, его бабушка Эдита Пьеха и мама Илона Броневицкая все время проводили на гастролях, и мальчик добровольно отправился на семь лет в детский дом. Он считает, что это учреждение заложило правильную основу его личности.

«У них были свои понятия, они жили строго по определенному кодексу, например, там нельзя было стучать. А если настучал, тебе потом не избежать трудностей. Мне это дало монументальную мужскую базу», — вспоминает он.

Опыт, полученный в детском доме, считает 44-летний певец, выручал его во многих жизненных ситуациях — Пьеха научился тому, что себя надо отстаивать, нельзя предавать и сдаваться. Ценности, усвоенные в детском доме, он называет фундаментальными.

Накануне Стас Пьеха заявил, что на своем опыте осознал все тяжелые последствия приема наркотических веществ. По словам артиста, хоть раз употребив наркотики, ты уже никогда не будешь прежним.

Ранее Стас Пьеха заверил, что не позволит сыну стать звездой по блату.