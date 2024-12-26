Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«По блату ничего не будет»: Стас Пьеха о будущем сына на эстраде

Певец Стас Пьеха заверил, что не позволит сыну стать звездой по блату
close
Фотограф Екатерина Гусева

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» заявил, что будет рад, если его сын Петр решит тоже стать музыкантом. При этом артист отметил, что никакого блата у мальчика в этой сфере не будет.

«Петя ни разу не выступал со мной на сцене — он просто выходил на нее, и ему понравилось. Я это понял. Но выступлений пока не было, так как он не музыкант. Пока что! Вот если он займется музыкой и выберет «Фабрику звезд» или любой другой проект, я, естественно, буду рад. Только главное, чтобы он чем-то интересовался и делал в этой жизни что-то не деструктивное, конечно. А я буду поддерживать его, но по блату ничего не будет. У меня блата не было — у него тоже не будет», — сказал Пьеха.

Певец также поделился, что его сын хорошо учится и занимается плаванием.

«На сегодняшний день он абсолютный отличник, лучший ученик в классе, рисует, слушает музыку, увлекается плаванием… Я очень надеюсь, что нам удастся добраться и до борьбы. Я этого очень хочу, а вот расположен он к этому или нет, мы поймем уже на месте», — заявил артист.

Сын Пьехи Петр родился 22 марта 2014 года в браке музыканта с моделью Наталией Горчаковой.

Полное интервью со Стасом Пьехой читайте здесь.

Ранее Пьеха заявил, что бросает бокс из-за воспаления суставов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами