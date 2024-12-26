«Никогда не будешь прежним»: Стас Пьеха о последствиях приема наркотиков

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» заявил, что на своем опыте осознал все тяжелые последствия приема наркотических веществ. По словам артиста, хоть раз употребив наркотики, ты уже никогда не будешь прежним.

«Наркомания похожа на биполярное расстройство. Формируется черно-белое мышление: то все очень плохо, то все очень хорошо, нет промежуточных состояний. Такова биохимия твоего мозга. Она изменилась на всю жизнь, ты никогда не будешь уже прежним здоровым человеком. Надо учитывать, что это хроническое заболевание, с которым надо постоянно работать, делать ряд действий, чтобы оставаться «живым» и в ясности. Физическое здоровье тоже ухудшается, но с годами его можно как-то более-менее выправить, а вот психическое здоровье уже не выстроится», — рассказал музыкант.

В молодости Стас Пьеха страдал от наркотической зависимости, из-за чего пережил инфаркт в 34 года. Сейчас артист пропагандирует здоровый образ жизни и помогает наркозависимым в своей клинике.

Ранее Стас Пьеха заверил, что не позволит сыну стать звездой по блату.