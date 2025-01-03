Бьянка призналась, что хочет встречаться с представителем одной профессии

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) призналась, что хочет встречаться с представителем одной профессии — врачом-хирургом. Выступившую на одной из телепрограмм артистку цитирует «Пятый канал».

«Я бы хотела, чтобы мой мужчина в идеале был либо хирургом, который спасает жизни, либо тем, кто спасает внешность и личную жизнь», — сказала она.

Сейчас 39-летняя звезда не ходит на свидания, не имеет личной жизни и все свободное время посвящает работе. По ее словам, на свидании с незнакомым человеком она была только раз, остальные партнеры были ей давно знакомы.

«Ты приходишь, сидишь, видишь какого-то чужого мужика. Я не понимаю, как строить разговор, ведь вы два незнакомых человека», — говорит Бьянка.

Недавно Липницкая раскрывала, что давно увеличила свои гонорары, поскольку ее песни попали в топы на музыкальных платформах. Она призывала не доверять информации, которую в начале ноября писали в СМИ — якобы в ноябре Бьянка подняла цены на свои концерты на полмиллиона рублей после операции.

Ранее стало известно, что режиссер «Бойцовского клуба» мог снять «Гарри Поттера».