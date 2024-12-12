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Бьянка объяснила, зачем артистам дорогой алкоголь в райдере

Певица Бьянка: звезды просят дорогой алкоголь в райдере, чтобы забрать его домой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая (она же — Бьянка) призналась на YouTube-шоу «Алена, блин!», что не собирается исключать алкоголь из своего райдера.

«Объясню, для чего он мне нужен. Я просто забираю его домой. И когда ко мне приходят друзья, то мы можем выпить винца. Мальчикам вискарь наливаю», — заявила Липницкая.

Журналистка Алена Жигалова поблагодарила Бьянку за честность. Она добавила, что многие звезды специально указывают в райдере дорогой алкоголь, чтобы пополнять свой домашний бар.

Также Липницкая призналась, что увеличила свои гонорары уже давно, поскольку ее песни попали в топы на музыкальных платформах. Она призвала не доверять информации, которую в начале ноября писали в СМИ — якобы недавно Бьянка подняла цены на свои концерты на полмиллиона рублей.

«Иногда вы пишете очень неправдивые вещи, и я собираюсь подавать на вас в суд. Я повышаю гонорар в зависимости от того, куда я еду, какая логистика, сколько со мной коллектива едет и сколько треков я пою», — пояснила артистка.

Бьянка также не стала скрывать, что ее популярность повысилась после участия в проекте «Звезды в джунглях».

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал о своих фобиях.

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