Режиссер «Бойцовского клуба» мог снять «Гарри Поттера»

Режиссер Дэвид Финчер признался, что мог снять серию фильмов о Гарри Поттере

Режиссер Дэвид Финчер признался, что мог снять серию фильмов по мотивам книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Об этом американский кинематографист рассказал в беседе с Variety.

По словам автора «Бойцовского клуба», он предупредил руководство студии Warner Bros., что не хочет снимать типичный голливудский фильм.

«Я хотел сделать нечто, больше похожее на «Уитнейл и я». Немного мрачноватое. Но Warner Bros. хотели фильм, больше похожий на «Школьные годы Тома Брауна», — объяснил он.

«Уитнейл и я» (1986) — черная комедия британского кинорежиссера Брюса Робинсона о двух эксцентричных друзьях, проводящих время за городом. «Школьные годы Тома Брауна» (2005) — экранизация одноименного романа (1857) Томаса Хьюза, рассказывающая о добром мальчике, противостоящем хулигану.

Накануне стало известно, что 42-летний мужчина принял участие в кастинге на роль Гермионы Грейнджер для нового сериала по «Гарри Поттеру». Мужчина подал заявку, но команда проекта отклонила ее.

Ранее сообщалось, что профессора Северуса Снейпа в предстоящем «Гарри Поттере» может сыграть темнокожий актер Паапа Эссьеду.