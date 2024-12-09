42-летний мужчина претендовал на роль Гермионы в сериале по «Гарри Поттеру»

42-летний мужчина принял участие в кастинге на роль Гермионы Грейнджер для нового сериала по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, мужчина подал заявку, но команда проекта отклонила ее. По словам продюсеров проекта, они удивлены интересом актеров к кастингу: ежедневно им приходится просматривать около 1 тыс. видеовизиток, чтобы найти новых Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. Однако окончательный выбор пока не сделан.

6 декабря стало известно, что съемки сериала о Гарри Поттере начнутся в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона летом 2025 года. Премьера планируется в 2026 году.

До этого СМИ писали, что профессора Северуса Снейпа в предстоящем шоу может сыграть темнокожий актер Паапе Эссьеду. А звезда «Шпионского моста» Марк Райлэнс близок к подписанию контракта на роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.

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