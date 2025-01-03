«Кто ищет, тот всегда найдет»: беременная жена Курбана Омарова о проверках телефона

Жена предпринимателя Омарова Валерия заявила, что не проверяет его телефон

Беременная жена блогера и предпринимателя Курбана Омарова Валерия рассказала, почему не проверяет телефон мужа. Об этом она порассуждала во время серии вопросов подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Валерии, они с супругом знают пароли от телефонов друг друга, но не проверяют переписки.

«Это некрасиво и неуважительно. Я доверяю своему мужу, а он доверяет мне», — написала она.

Валерия считает, что нельзя жить в паранойе, а при наличии сомнений следует сразу затевать откровенный разговор.

«Кто ищет, тот всегда найдет», — отметила она.

Если есть сомнения в супруге, Валерия предложила говорить о назревших проблемах откровенно.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат на телеведущей Ксении Бородиной, и девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

О беременности Валерия объявила в августе 2024 года, вскоре она должна стать матерью. Для девушки ребенок станет первенцем, для Омарова — третьим ребенком.

Накануне женщина пожаловалась на самочувствие.

Ранее жена Курбана Омарова раскрыла пол будущего ребенка.