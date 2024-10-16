Жена Курбана Омарова раскрыла пол будущего ребенка

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия раскрыла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пол будущего ребенка.

Омарова опубликовала ролик, в котором она с мужем разрезает торт. Начинка показывает, кто у них родится. Она оказалась голубой. Это значит, что у пары появится на свет мальчик.

«Руки трясутся, ладошки потеют… Сынок, мы с папой очень ждем тебя!» — заявила супруга предпринимателя.

Курбан Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную. 25 августа Валерия объявила о беременности.

Омаров рассказывал, что до встречи с Валерией «жил как на пороховой бочке». Предприниматель заявил, что «вырос» с супругой, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.

Ранее Бородина рассказала, сколько раз Омаров встретился с дочерью за год.