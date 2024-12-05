Беременная жена Омарова пожаловалась на здоровье и издевательства от мужа

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела.

Валерия рассказала, что во время болезни супруг издевается над ней. В ролике Омаров шутит над самочувствием жены, считая, что она сильно преувеличивает проблему. Он заявил, что супруга уже «позавещала ему все свои туфли».

«Да ты хуже мужика становишься... А еще над мужиками смеются», — обратился к жене бизнесмен.

Валерия призналась, что не может сохранять позитивный настрой во время болезни.

«Сейчас мне кажется, что мир рухнет, и держит на земле мысли о курзешках и чуду», — рассказала жена предпринимателя.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат на телеведущей Ксении Бородиной. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную. 25 августа Валерия объявила о беременности.

Омаров рассказывал, что до встречи с Валерией «жил как на пороховой бочке». Предприниматель заявил, что «вырос» с супругой, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.

Ранее жена Курбана Омарова раскрыла пол будущего ребенка.