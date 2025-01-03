Матвиенко рассказала о том, как ушедшая Кальницкая преобразила «Петергоф»

Матвиенко: с Кальницкой «Петергоф» стал одним из крупнейших музеев-заповедников мира

Председателем Совета Федерации Валентина Матвиенко отправила в Государственный музей-заповедник «Петергоф» телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной экс-руководительницы музея Елены Кальницкой. Об этом пишет ТАСС.

«Елена Яковлевна была истинным подвижником музейного дела, блестящим искусствоведом, прекрасным человеком, душой радеющим за отечественное музееведение. Много лет она посвятила развитию «Петергофа», который благодаря ее неустанному труду стал одним из крупнейших музеев-заповедников мира, уникальным дворцово-парковым ансамблем и культурно-образовательным центром нашей страны», — написала в траурном обращении Матвиенко.

Председатель Совфеда напомнила, что профессиональная и общественная деятельность Кальницкой отмечена высокими званиями и наградами, а самой ей всегда всегда были присущи предельная самоотдача в работе, оптимизм и жизнелюбие.

По словам Матвиенко, в России будут с теплом и признательностью вспоминать все хорошее и доброе, что сделала Елена Яковлевна для отечественной культуры.

Елены Кальницкой, руководившей «Петергофом» на протяжении 13 лет до 2022 года, не стало 2 января.

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