Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф»

Бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая умерла в возрасте 72 лет. Об этом говорится в Telegram-канале культурного учреждения.

«Сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — сказано в сообщении.

Кальницкая занимала должность гендиректора с 2009 по 2023 год. В музее отметили, что за это время она сделала многое для развития, сохранения и популяризации музея-заповедника.

Отмечается, что под ее руководством были проведены реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, а также созданы и обновлены ряд музеев, проделана огромная исследовательская работа.

В конце марта 2023 года стало известно, что Кальницкая передала полномочия новому руководителю из-за ухудшения здоровья.

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