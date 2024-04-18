Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скорсезе может снять фильм о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс

Variety: актер Леонардо Ди Каприо сыграет Фрэнка Синатру в байопике Скорсезе

close
100%
Rochard Drew/AP

Режиссер Мартин Скорсезе планирует снять биографический фильм о знаменитом певце Фрэнке Синатре. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники.

Издание предполагает, что проект может столкнуться с трудностями: наследница артиста Тина Синатра пока не дала разрешение на съемки байопика. При этом Скорсезе, отмечает Variety, уже решил пригласить на главную роль Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс — актриса сыграет вторую жену певца Аву Гарднер. Издание добавляет, что за финансирование проекта борются сразу две крупные компании — Apple и Sony, причем последняя пока лидирует в переговорах, отмечают источники.

По данным Variety, Скорсезе также думает о съемках фильма о жизни Иисуса Христа, основанного на романе японского писателя Сюсаку Эндо. В этом фильме, сообщили инсайдеры, постановщик хочет воссоединиться с актером Эндрю Гарфилдом, а также поработать с Майлзом Теллером. Съемки планируют начать к концу 2024-го и провести в Израиле, Италии и Египте.

Накануне сообщалось, что следующим проектом режиссера Стивена Спилберга станет фильм об НЛО.

Ранее стало известно, что Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами