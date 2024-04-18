Скорсезе может снять фильм о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс

Режиссер Мартин Скорсезе планирует снять биографический фильм о знаменитом певце Фрэнке Синатре. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники.

Издание предполагает, что проект может столкнуться с трудностями: наследница артиста Тина Синатра пока не дала разрешение на съемки байопика. При этом Скорсезе, отмечает Variety, уже решил пригласить на главную роль Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс — актриса сыграет вторую жену певца Аву Гарднер. Издание добавляет, что за финансирование проекта борются сразу две крупные компании — Apple и Sony, причем последняя пока лидирует в переговорах, отмечают источники.

По данным Variety, Скорсезе также думает о съемках фильма о жизни Иисуса Христа, основанного на романе японского писателя Сюсаку Эндо. В этом фильме, сообщили инсайдеры, постановщик хочет воссоединиться с актером Эндрю Гарфилдом, а также поработать с Майлзом Теллером. Съемки планируют начать к концу 2024-го и провести в Израиле, Италии и Египте.

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