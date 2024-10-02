Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эндрю Гарфилд назвал условие своего возращения к роли Человека-паука

Актер Гарфилд заявил, что может вернуться к роли Человека-паука в новом фильме

close
Mario Anzuoni

Актер Эндрю Гарфилд заявил, что мог бы повторить роль Человека-паука в одном из будущих фильмов Marvel. Об этом он сообщил в интервью Esquire.

Он уточнил, что сыграл бы персонажа в достойной картине с отличной концепцией — уникальной и захватывающей, в которую бы зритель погрузился с головой.

«Мне нравится этот герой, он приносит людям радость. А если то, что я делаю, приносит радость, то и я сам становлюсь счастливее», — поделился Гарфилд.

Эндрю Гарфилд впервые надел супергеройский костюм в фильме «Новый Человек-паук» 2012 года, а затем снялся и в продолжении. От работы над третьей частью компания Sony отказалась из-за провала второго фильма. Гарфилд признался, что сильно переживал из-за этого. В 2021 году актер снова появился в роли Человека-паука в «Нет пути домой» вместе Томом Холландом и Тоби Магуайром.

Летом 2023 года актер Том Холланд раскрыл, что состоит в чате «людей-пауков» с Магуайром и Гарфилдом. По словам Холланда, который впервые упоминал этот чат в 2021 году в беседе с BBC Radio 1, актеры периодически списываются и справляются, как у кого дела. Беседа называется «Спайдер-пацаны».

Ранее стало известно, что трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис вернулся в кино из-за сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами