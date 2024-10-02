Эндрю Гарфилд назвал условие своего возращения к роли Человека-паука

Актер Эндрю Гарфилд заявил, что мог бы повторить роль Человека-паука в одном из будущих фильмов Marvel. Об этом он сообщил в интервью Esquire.

Он уточнил, что сыграл бы персонажа в достойной картине с отличной концепцией — уникальной и захватывающей, в которую бы зритель погрузился с головой.

«Мне нравится этот герой, он приносит людям радость. А если то, что я делаю, приносит радость, то и я сам становлюсь счастливее», — поделился Гарфилд.

Эндрю Гарфилд впервые надел супергеройский костюм в фильме «Новый Человек-паук» 2012 года, а затем снялся и в продолжении. От работы над третьей частью компания Sony отказалась из-за провала второго фильма. Гарфилд признался, что сильно переживал из-за этого. В 2021 году актер снова появился в роли Человека-паука в «Нет пути домой» вместе Томом Холландом и Тоби Магуайром.

Летом 2023 года актер Том Холланд раскрыл, что состоит в чате «людей-пауков» с Магуайром и Гарфилдом. По словам Холланда, который впервые упоминал этот чат в 2021 году в беседе с BBC Radio 1, актеры периодически списываются и справляются, как у кого дела. Беседа называется «Спайдер-пацаны».

Ранее стало известно, что трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис вернулся в кино из-за сына.