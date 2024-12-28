Против Ивлеевой подали еще один иск

Против компании блогерши Ивлеевой по производству напитков и закусок подали иск на 1,5 млн рублей

_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Против компании блогерши Анастасии Ивлеевой подали новый судебный иск. Об этом сообщило издание Super.

От компании Ивлеевой по производству напитков и закусок требует 1,5 млн рублей ООО «Вильд Россия» из-за невыполнения договорных обязательств.

В начале декабря стало известно, что Ивлеева тайно вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака. Свой роман знаменитость скрывала, а теперь демонстрирует подарки от мужа и хвастается тем, что они занимаются вместе благотворительностью.

В феврале 2021 года Ивлеева с партнерами зарегистрировала ООО «Коленки пчелы», которое занимается выпуском чипсов и газированных напитков.

Накануне Настя Ивлеева заявила, что осталась в топе после скандала год назад.

Ранее рок-музыкант Сергей Мазаев назвал ценник за новогодние корпоративы на фоне слухов о долгах.