Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против Ивлеевой подали еще один иск

Против компании блогерши Ивлеевой по производству напитков и закусок подали иск на 1,5 млн рублей
close
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Против компании блогерши Анастасии Ивлеевой подали новый судебный иск. Об этом сообщило издание Super.

От компании Ивлеевой по производству напитков и закусок требует 1,5 млн рублей ООО «Вильд Россия» из-за невыполнения договорных обязательств.

В начале декабря стало известно, что Ивлеева тайно вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака. Свой роман знаменитость скрывала, а теперь демонстрирует подарки от мужа и хвастается тем, что они занимаются вместе благотворительностью.

В феврале 2021 года Ивлеева с партнерами зарегистрировала ООО «Коленки пчелы», которое занимается выпуском чипсов и газированных напитков.

Накануне Настя Ивлеева заявила, что осталась в топе после скандала год назад.

Ранее рок-музыкант Сергей Мазаев назвал ценник за новогодние корпоративы на фоне слухов о долгах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами