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Долина встретила Новый год в проданной мошенникам квартире : «Это традиция»

Певица Долина поделилась снимком с празднования Нового года в проданной квартире
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larisa.dolina.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка России Лариса Долина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с празднования Нового года, которое состоялось в ее квартире, проданной мошенникам.

«Провожаем год с моим коллективом. Это традиция. Многолетняя. И очень нами любимая. <...> Тепло, сердечно и душевно, как всегда», — написала артистка.

Певица призналась, что любит проводить время со своим коллективом подобным образом. Она отметила, что очень дорожит людьми, благодаря которым полностью погружается в мир музыки.

22 декабря Лариса Долина сообщила на шоу «Ты не поверишь!», что планирует встретить Новый год в проданной мошенниками квартире. Эту информацию также подтверждала представительница новой покупательницы квартиры Полины Лурье. Она заявляла, что на данный момент Лурье борется с Долиной за то, чтобы попасть в недвижимость.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

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