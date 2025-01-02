«Дышать сложно»: Лера Кудрявцева предстала в образе салата «Оливье»

Телеведущая Кудрявцева призналась, что ей было тяжело дышать на съемках «Маски»

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила в образе салата «Оливье» на новогоднем шоу «Маска».

В личном блоге ведущая передачи «Секрет на миллион» призналась, что ей пришлось «стать мужчиной», чтобы сыграть роль салата на шоу. Она подсматривала за коллегами противоположного пола, пытаясь сымитировать их походку. Также знаменитость пела низким голосом, из-за чего потом несколько дней испытывала проблемы с голосом.

«Костюм был очень тяжелый и большой. Ничего не видно, дышать сложно. У меня два дня болели плечи», — поделилась телеведущая.

Кудрявцева опубликовала несколько видео с закулисья «Маски»: на одном ей помогают снять костюм несколько человек, а на другом — держат вентилятор рядом с маской, чтобы Кудрявцевой было легче дышать.

«Это было весело и увлекательно. Конечно же, никто меня не отгадал», — поделилась артистка.

Жюри шоу «Маска» предполагали, что за образом салата «Оливье» скрывались продюсер Иосиф Пригожин, юморист Михаил Галустян или певец Стас Ярушин.

31 декабря сообщалось, что Кудрявцева показала грудь на шоу «Звезды». Телеведущая вышла на сцену в алом пеньюаре в рамках юмористического скетча на шоу «Звезды. Новогодний кубок» и показала участницам команды «Раисы» свою грудь.

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