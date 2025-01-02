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Пугачева и Галкин показали, как проводили 2024 год

Певица Пугачева станцевала под хит Губина с Галкиным в преддверии Нового года
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с Аллой Пугачевой в преддверии Нового года.

На видео знаменитости показали, как танцуют вместе под хит «Ночь» Андрея Губина в одном из заграничных ресторанов.

«С Новым годом», — подписал пост Галкин.

Интернет-пользователи поблагодарили знаменитостей за поздравления в комментариях. Они также пожелали паре крепкого здоровья и счастья в 2025 году.

«Вы зажигаете, как 20 лет назад. С Новым годом, любимые!»; «Какие классные. Сегодня пересматривали с семьей [мюзикл] «За двумя зайцами» и такая ностальгия напала. Вы там шикарные»; «Алла Борисовна заслуживает быть счастливой. Наконец-то она любима и любит», — написали подписчики.

26 декабря Галкин опубликовал редкий снимок Пугачевой с дочерью. На фотографии исполнительница позировала с 11-летней Лизой в парных рождественских костюмах на фоне нарядной новогодней ели.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

Ранее Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) вспомнил, как чудом остался жив.

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