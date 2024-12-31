Кологривый о желании сняться за рубежом: «В России мне тесно уже»

Актер Кологривый признался, что российский рынок кино стал тесен для него

Никита Кологривый сообщил на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой о своем желании вырваться на международную арену как актер.

«В Китай, да. Это круто, у них большой рынок. Безусловно, в разное кино я бы хотел попасть: и в голливудское, и в европейское», — поделился Кологривый.

По словам артиста, он хочет набраться опыта от зарубежных коллег.

«Мне нужен вызов. [В России] мне тесно уже. Нужно что-то такое, чтобы я не спал», — заявил актер.

Также Кологривый раскрыл, что считает выход сериала «Комбинация» своей личной победой в 2024 году. Он признался, что долго работал над шоу. Это была та работа, в которой ему досталась наиболее заметная роль. Он сыграл в сериале продюсера Александра Шишинина.

«Я наконец-то дождался работы, на которую могу с удовольствием посмотреть и сказать: «Это не бандит и не гопник, а человек, который несет пользу», — отметил артист.

Недавно Кологривый рассказал, какой должна быть его идеальная девушка. Он подчеркнул, что будущей избраннице придется принимать его образ жизни и смириться с постоянными разъездами.

Ранее звезда «Слова пацана» раскрыла, готова ли сниматься обнаженной.