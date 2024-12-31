Никита Кологривый рассказал, какой должна быть его идеальная девушка

Актер Никита Кологривый назвал главные критерии для выбора будущей возлюбленной. Об этом он поделился в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

«Тут все зависит от терпения, все зависит от образа жизни, который вы хотите выбрать. Если учитывать тот факт, что я не нахожусь дома и в каком-то городе дольше трех дней, то, наверное, она должна быть готова к кочевой жизни. Как угодно, лишь бы скучно не было и хотелось приходить домой», — отметил артист.

По словам Кологривого, для него рост, цвет волос и профессия будущей избранницы не имеют значения. Однако девушке придется принимать образ жизни актера и смириться с тем, что он постоянно находится в разъездах. Также Кологривый заявил, что у новой возлюбленной должно присутствовать чувство иронии.

Никита Кологривый разошелся с супругой Александриной Питиримовой в 2023 году. У бывших избранников есть дочь Есения, которая родилась в 2021 году.

В январе Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник на семь суток после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

Ранее Елизавета Базыкина заявила, что у Никиты Кологривого были предпосылки к скандалам.