Звезда «Слова пацана» раскрыла, готова ли сниматься обнаженной

Актриса Елизавета Базыкина призналась в интервью Ксении Собчак, что у нее до сих пор стоит вопрос, сниматься ли ей обнаженной или нет.

Базыкина назвала стрессом съемки в постельных сценах.

«Этим вопросом я до сих пор задаюсь. Это не то, что я проработала пять лет в профессии, и все, давайте! (Базыкина имитирует снятие платья. – «Газета.Ru») Ха! Стало ли мне легче? Нет. Все то же самое», – поделилась актриса.

Как отметила Базыкина, она не знает, какие факторы сподвигнут ее к съемкам в обнаженном виде. Артистка уточнила, что ей пока не предлагают подобные роли. Она призналась, что счастлива от этого.

Базыкина призналась, что пока не готова к съемкам в обнаженном виде, даже если этот проект гарантирует ей главную награду Каннского кинофестиваля – золотую пальмовую ветвь. Она считает, что это не стоит того.

«Я не рождена для того, чтобы быть великой актрисой. И 100% дойти до канской ветки, получить «Оскар» и ту же самую заслуженность», – рассказала артистка.

Елизавета Базыкина получила известность по ролям Насти в сериале «Надвое» и медсестры Наташи в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее звезда «Реальных пацанов» сообщил об отъезде из России.