Уехавший в Испанию Руслан Белый пожаловался на незнание языка: «Уже стыдно»

Юморист Руслан Белый пожаловался, что не может выучить испанский язык

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался, что за полтора года жизни в Испании успел выучить только пять слов на местном языке.

«Мне уже стыдно. <…> Не знаю, это как к Олимпийским играм готовиться: слушаешь испанский, пока куда-то идешь, а на спорте параллельно изучаешь материалы по правам. Это кем надо быть? День [полностью] должен быть расписан, а где просто сесть и покурить?» — посетовал Белый.

Также комик вспомнил, как из-за трудностей в общении записался вместе со своей двухлетней дочерью не к тому врачу. Девочка ничем не болела, он просто решил проверить ее почки на УЗИ.

«И он [медик] говорит: «Почек? Я врач, который проверяет колени», — рассказал юморист.

Белый посоветовал учить язык той страны, в которую переезжаешь, чтобы не попадать в подобные ситуации.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

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