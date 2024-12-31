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Звезда «Папиных дочек» Смирнова призналась, что ее привлекает профессия юриста

Звезда «Чебурашки» Смирнова сообщила, что планирует стать продюсером
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ева Смирнова в интервью «Газете.Ru» рассказала о планах на будущее. В августе 2024 года звезде «Волшебного участка», «Чебурашки» и новой версии «Папиных дочек» исполнилось 12 лет. Несмотря на юный возраст, артистка успела сняться в почти 30 картинах, где ей зачастую доставались ведущие роли.

«Молодой возраст не мешает мечтать и стремиться к самореализации. Сейчас мне 12 лет, и я еще не приняла окончательное решение по выбору университета. Но на данный момент я мечтаю стать продюсером и сценаристом, чтобы создавать свои фильмы. Кроме того, меня привлекает профессия юриста. Я увлекаюсь изучением законов и считаю, что умение правильно ими пользоваться — ценный навык», — поделилась она.

Смирнова также отметила, что плотный актерский график не мешает ей находить время на учебу:

«У меня есть время для учебы в школе. Я стремлюсь вырасти образованным человеком и поэтому учусь на заочном обучении, что очень удобно, потому что школа всегда со мной. В любой стране, где бы я ни находилась, я могу спокойно учиться, решать контрольные и получать новые знания. Кроме того, я еще занимаюсь с репетиторами».

Полное интервью с Евой Смирновой читайте здесь.

Ранее Ева Смирнова призналась, что мама помогает ей определяться с ролями.

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