«Сценарии читаем с мамой». Интервью с 12-летней звездой российского кино Евой Смирновой

В онлайн-кинотеатре Start продолжается выход третьего сезона комедийной драмы «Против всех», в которой семья Занозиных борется со строительством трассы через их участок. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта, 12-летняя Ева Смирнова, рассказала о своей роли в шоу, совмещении актерства и школы, отношении к популярности, а также планах на будущее.

— Ты дебютировала на телевидении в четыре года, сейчас в твоей фильмографии более 50 фильмов и сериалов. Есть ли время на учебу в школе — и в каком формате она проходит? Готовишься ли к ОГЭ?

— У меня есть время для учебы в школе. Я стремлюсь вырасти образованным человеком и поэтому учусь на заочном обучении, что очень удобно, потому что школа всегда со мной. В любой стране, где бы я ни находилась, я могу спокойно учиться, решать контрольные и получать новые знания. Кроме того, я еще занимаюсь с репетиторами. Пока что я не готовлюсь к ОГЭ и ЕГЭ, потому что у меня они еще не скоро. Я думаю, что успею подготовиться, да и у нас сейчас так все быстро меняется... Мало ли что произойдет? Мы не знаем.

— В сериале дед твоей героини противостоит действительно всем — и застройщику, и соседям. Как бы ты поступила на его месте в реальной жизни?

— Возможно, поступила бы так же, как Захар. Однако я бы постаралась решить это более цивильным способом — путем переговоров. То есть попробовать решить ситуацию вежливо, потом, возможно, пойти в суд, если не получается просто разговорами. В общем, все сделать как-то более-менее спокойно. Но Захар тоже молодец, потому что он хранит свою память, которая для него очень дорога, и не отдает врагу, который действительно враг, просто вот подарком свой дом.

— Ты легче находишь общий язык со сверстниками или со взрослыми?

— Мне легко находить общий язык как со взрослыми, так и со сверстниками. Со взрослыми мы обсуждаем одни темы, со сверстниками мы обсуждаем другие темы.

Мне нравится золотая середина, когда человек взрослый, но в то же время он может поддержать какие-то твои темы и может научить новому.

Прямо обожаю таких людей, потому что с ними безумно интересно — и находится больше тем для разговоров, чем если бы ты общался только со взрослым и если бы общался только со сверстниками.

— Расскажи, пожалуйста, о своей героине в сериале «Против всех». Какая она? Что тебя привлекло в этой роли?

— Моя героиня Ева — это девочка-блогер, которая стремится к популярности, но при этом не забывает о важности семьи. Она очень любит свою семью, но в то же время хочет быть популярной, чтобы ее увидели и запомнили не просто как внучку своего дедушки, который воевал за дом, а как самостоятельную личность. Ева мечтает об известности и роскоши, но при этом не забывает о важности семейных ценностей.

— Как ты думаешь, сверстники тобой восхищаются или завидуют?

— Я не могу говорить от имени своих сверстников — завидуют они или восхищаются, потому что не могу этого знать.

Однако могу говорить за фанатов, которых я видела. Большинство, конечно же, очень меня любят, и я их безумно люблю.

Я обожаю такие встречи, когда мы собираемся вместе не только на фан-встречах, а просто в каком-то одном месте, там, на мастер-классе, может быть, или еще где-то, и вместе чему-то учимся, а потом общаемся, фотографируемся, коммуницируем. Это очень здорово! Такой формат встреч самый любимый у меня!

— Что легче сыграть — радость или злость?

— Каждую эмоцию интересно и по-своему необычно играть, потому что каждая эмоция разная. Ты не можешь радость сыграть, как грусть, а грусть не можешь сыграть, как злость. И в каждой эмоции — ты достаешь свои какие-то воспоминания, то, как ты эти эмоции испытывал, плюс еще накладываешь опыт персонажа, который видят зрители и который ты прочитал в сценарии. И тогда очень просто понять, как злится, как радуется, как грустит именно твой персонаж.

— А что касается дополнительных занятий — хватает ли времени на вокал, хореографию, спорт?

— Когда я могу, то хожу на дополнительные занятия: вокал, спорт. Ну, спорта у меня сейчас нет, у меня вокал, фортепиано и еще шахматы, а также рисование, английский, математика и русский — репетиторы. Когда есть время, я всегда занимаюсь, всегда хожу, но когда плотные съемки, у нас нет выходных и мы не успеваем, то тогда, к сожалению, на время прекращаем занятия. Очень здорово, что у меня репетиторы — и они могут подстроиться под мой график. А еще очень здорово, что я учусь в частной музыкальной школе — и поэтому школа также подстраивается под мой график. И я прихожу не когда мне сказали, а когда мне удобно. Это очень здорово! И несмотря на то, что я хожу в таком довольно плавающем графике, у меня очень хороший прогресс, я играю на фортепиано, красиво пою. У меня прекрасные учителя, репетиторы, которые даже за два занятия, которые у нас есть, стараются вложить в меня много информации, и тогда все получается.

— Чем твоя героиня важна для сериала? Как ты думаешь, может ли она, например, помочь разрешить конфликт?

— Ева оказывает огромную поддержку своей семье, потому что пропиарила Захара так, чтобы он появился на телевидении и его проблема привлекла внимание. Ее помощь заключается в том, что любую проблему она может огласить на свою большую публику и привлечь внимание людей к несправедливости.

— Какая из сыгранных тобой героинь больше всего похожа на настоящую тебя?

— На самом деле — все мои героини чем-то похожи на меня. У каждой из них есть какая-то часть, которая отражает меня.

Однако нельзя сказать так, что моя героиня идентична мне полностью, потому что у каждой свои жизненные обстоятельства в сюжете, свои боли и воспоминания, каждая прожила разное. И поэтому ни одна из героинь не может быть точной копией меня.

— У многих актеров с опытом возникают режиссерские амбиции. У тебя бывает на площадке, что ты думаешь: «Я бы по-другому сняла»?

— Я не знаю, как у других актеров, но у каждого, мне кажется, человека есть свое видение сцены. И я могу помочь как-то режиссеру, то есть сказать: «А вот давайте вот тут вот сделаем. Мне кажется, это будет здорово». Но в то же время ты никогда не отходишь от задумки режиссера. Потому что, наверное, режиссер лучше знает, что он хочет от актера — и что он хочет, чтобы получили зрители. У меня есть свое мнение, как бы я хотела снять эту сцену, но в то же время я это могу запомнить, могу куда-то записать, но открыто говорить режиссеру, что мне не нравится, «давайте сделаем так», я не могу, потому что на площадке главный режиссер.

— Когда тебе предлагают участие в проекте, кто принимает окончательное решение — ты или кто-то другой?

— Когда мне предлагают пройти пробы перед проектом, мы всегда вместе с мамой читаем сценарий — либо я одна читаю сценарий. То есть нам присылают заявку, потом мама читает идею, потом, если идея нравится маме, мама присылает мне сценарий, я читаю именно сценарий, если он есть, если нет, то синопсис.

Рассказываю про своего персонажа маме, и если нам все нравится, то мы идем на пробы, а там уже как судьба решит.

— Как ты вживаешься в роль?

— Я пытаюсь представить, что мой герой сделал бы именно в данной ситуации. Вспоминаю, что он уже прожил, как это его трансформировало, как он мог поменяться. Учитываю возраст, его текст — важно читать сценарий, потому что так ты понимаешь, что с ним происходит, какие перемены. И очень-очень много всего.

— Снимаясь в кино с детства, изображая других людей, легко ли понять, какая ты настоящая?

— В кино главное правило — не заигрываться. Ты пришел на площадку, отыграл своего персонажа, вышел с площадки и снова стал Евой Смирновой. Нельзя заигрываться, потому что потом это очень плохо может обернуться. Всегда нужно уметь выходить из своей роли, выходить из обстоятельств, особенно когда тяжелые моральные сцены, потому что так тогда вообще невозможно. Всегда нужно помнить, что это твой персонаж. Да, ты должен, ты можешь проживать его воспоминания, пытаться понять, а как бы он поступил в этой ситуации. Но в то же время 24/7 вести себя, как свой персонаж, нельзя. Это очень опасно потерей себя.

— Строишь ли ты планы на будущее? Планируешь ли поступать в театральный вуз? Или, может быть, как Дэниэл Рэдклифф, решишь, что образование тебе ничего не даст?

— Молодой возраст не мешает мечтать и стремиться к самореализации. Сейчас мне 12 лет, и я еще не приняла окончательное решение по выбору университета.

Но на данный момент я мечтаю стать продюсером и сценаристом, чтобы создавать свои фильмы. Кроме того, меня привлекает профессия юриста.

Я увлекаюсь изучением законов и считаю, что умение правильно ими пользоваться — ценный навык.

— Твои ровесники больше всего любят залипать в телефоне в соцсетях, играть в «Геншин Импакт», гулять по торговым центрам или есть в «Чико-Рико». Ты разделяешь такие увлечения? Как ты отдыхаешь и развлекаешься?

— Я очень люблю читать, люблю смотреть качественное кино, находить какие-то новые для себя фильмы, пересматривать хорошие старые. Обычно я так провожу свободное время. Иногда, бывает, да, играю в «Геншин Импакт», то есть мне эта игра нравится. Давно хочу посетить «Чико-Рико», потому что меня привлекает корейская субкультура, кей-поп, аниме и так далее. Но больше, если выбирать между аниме и кино, я бы посмотрела кино. Если выбирать между «Геншин Импакт» или книгой — ну, смотря какая книга! Если, например, биография Тима Бертона, то биография Тима Бертона. Если та книга, которая мне неинтересна или которую я читала — и она мне не понравилась, — то тогда «Геншин».

— Когда тебя узнают на улице — это приятно или раздражает?

— Мне очень приятно осознавать, что люди не побоялись и подошли, попросили сфоткаться. Я чувствую себя человеком, который исполняет, возможно, чью-то сокровенную мечту. И мне приятно ощущать, что, возможно, именно сейчас, фотографируясь со мной, человек счастлив до небес просто! Это безумно приятно!