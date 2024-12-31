Звезда «Чебурашки» Ева Смирнова рассказала о важной роли мамы в ее карьере

Актриса Ева Смирнова в интервью «Газете.Ru» призналась, что принимать решение относительно участия в том или ином кинопроекте ей помогает мама. В августе 2024 года звезде «Волшебного участка», «Чебурашки» и новой версии «Папиных дочек» исполнилось 12 лет. Несмотря на юный возраст, артистка успела сняться в почти 30 картинах, где ей зачастую доставались ведущие роли.

«Когда мне предлагают пройти пробы перед проектом, мы всегда вместе с мамой читаем сценарий — либо я одна читаю сценарий. То есть нам присылают заявку, потом мама читает идею, потом, если идея нравится маме, мама присылает мне сценарий, я читаю именно сценарий, если он есть, если нет, то синопсис», — поделилась она.

Полное интервью с Евой Смирновой читайте здесь. В нем она, в частности, рассказала о своей роли в сериале «Против всех», совмещении актерства и учебы, а также планах на будущее.

Ранее Ева Смирнова призналась, что хочет стать сценаристом.