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Лукашенко рассказал о просящихся обратно уехавших участниках протеста

Лукашенко: некоторые «беглые» белорусы просятся назад в республику
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Некоторые оппозиционно настроенные белорусы, которые покинули страну, просят у властей возможности вернуться, рассказал на встрече с работниками минского метро президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует БелТА.

«Как сегодня беглые. Уехали за границу. Посудомойками им предложили работать — врачам, учителям. <...> Просятся обратно», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что для рассмотрения таких обращений белорусские власти создали специальную комиссию, которую возглавляет генеральный прокурор. Лукашенко заверил, что если граждане не совершали правонарушений и преступлений, то они могут спокойно вернуться в страну и работать. В ином случае им придется сначала ответить перед законом, добавил президент.

В 2020 году в Белоруссии проходили широкие антиправительственные протесты. После нескольких недель противостояния волнения постепенно сошли на нет, а некоторые участвовавшие в акциях белорусы покинули страну. О том, как это было — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что комика Славу Комиссаренко заочно приговорили к шести годам лишения свободы за оскорбление и клевету в адрес Лукашенко.

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