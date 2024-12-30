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Водонаева рассказала о подготовке к пластике

Блогерша Алена Водонаева заявила, что худеет ради пластики
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alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начала многолетнюю подготовку к пластической операции.

Водонаева хочет очень сильно похудеть к пластике. Телеведущая перешла на правильное питание, начала употреблять свою норму воды и стабильно спать. С апреля знаменитость похудела на 5 килограммов. Блогерша не планирует делать пластику в ближайшие годы. Она обратится к хирургу, «когда придет время».

В декабре Водонаева рассказала, что спорт и активный образ жизни помогают поддерживать себя в форме. Как отметила знаменитость, активный образ жизни помог ей похудеть после родов. К примеру, она не стала нанимать няню и по 2 часа в день «наматывала круги на улице с коляской».

Водонаева родила сына Богдана в 2010 году от бизнесмена Алексея Малакеева. Пара была в браке с 2009 по 2013 год. После развода экс-супруги поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка. В мае 2024-го блогерша заявила, что не хочет становиться матерью во второй раз.

Ранее Водонаева объяснила, почему не хочет открывать новый салон красоты.

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