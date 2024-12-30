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Водонаева объяснила, почему не хочет открывать новый салон красоты

Блогерша Водонаева отказалась открывать салон красоты из-за нежелания работать с людьми
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует открывать новый салон красоты.

Водонаева призналась, что больше не хочет работать с людьми и ежедневно взаимодействовать с ними.

«Я не про гостей и клиентов. У меня есть идеи насчет бизнеса, но с минимальным общением с сотрудниками», — поделилась блогерша.

В мае Водонаева выставила на продажу свой бизнес. Телеведущая продавала свой московский салон красоты в районе Хамовники за 2,5 миллиона рублей. Заведение действует более трех лет. В команду бьюти-центра входят два администратора, старший администратор, мастер маникюра, визажист и колорист.

В своем объявлении Водонаева уточнила, что клиентская база ее салона составляет 8776 человек.

Водонаева стала известна по телепроекту «Дом-2». Она была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м телеведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

Ранее Водонаева рассказала, как похудела после родов.

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