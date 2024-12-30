Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боярский раскрыл, как встретит Новый год: «Как наши предки»

Актер Михаил Боярский заявил, что планирует отпраздновать Новый год с семьей
close
Одесская киностудия по заказу Гостелерадио СССР

Актер Михаил Боярский признался в беседе с aif.ru, что отпразднует Новый год с семьей.

Боярский назвал семью главной жизненной ценностью.

«Как наши предки. Это семейный праздник. Надо встречаться всем за новогодним столом. Чтобы сидели внуки, дети, родители. Семья — главная ценность людей. Особенно в нашей стране», — поделился актер.

В декабре Боярский признался, что очень хочет завершить карьеру. Он считает, что нельзя далеко уехать на «карете прошлого». 75-летний актер не хочет сниматься и играть в театре из-за возраста. По его мнению, не стоит «гневить бога». Артист не исключил, что может поработать еще, хотя сам «рваться на сцену» не желает. Актер готов сыграть, что ему под силам.

Боярский известен по роли Д'Артаньяна в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера». В его фильмографии более 100 работ. Он играл в проектах «Гардемарины, вперед!», «Тарас Бульба», «Соломенная шляпка», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Звезда пленительного счастья», «Сватовство гусара».

Ранее Боярский объяснил, почему отказался возглавить театр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами