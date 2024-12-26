Боярский объяснил, почему отказался возглавить театр: «Не вожак стаи»

Актер Михаил Боярский заявил в беседе с aif.ru, что отказался от должности художественного руководителя Театра имени Ленсовета из-за недостатка волевых качеств.

Боярский назвал себя мягкотелым человеком, который не умеет приказывать и распоряжаться. Артист уверен, что его жена Лариса Луппиан лучше справляется с обязанностями худрука. Он признался, что счастлив находиться под руководством супруги.

«Завидую тем, кто может. Вот Ширвиндт был худруком, другие артисты удачно попали на эту должность. Я же не вожак стаи, а рядовой. Неплохой солдат, который выполняет приказы командиров», — поделился актер.

В декабре Боярский признался, что очень хочет завершить карьеру. Он считает, что нельзя далеко уехать на «карете прошлого». 75-летний актер не хочет сниматься и играть в театре из-за возраста. По его мнению, не стоит «гневить бога». Артист не исключил, что может поработать еще, хотя сам «рваться на сцену» не желает. Актер готов сыграть, что ему под силам.

Ранее Лукашенко поздравил Боярского с 75-летием.