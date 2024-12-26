Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боярский объяснил, почему отказался возглавить театр: «Не вожак стаи»

Актер Михаил Боярский назвал себя слишком мягкотелым для роли худрука театра
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Актер Михаил Боярский заявил в беседе с aif.ru, что отказался от должности художественного руководителя Театра имени Ленсовета из-за недостатка волевых качеств.

Боярский назвал себя мягкотелым человеком, который не умеет приказывать и распоряжаться. Артист уверен, что его жена Лариса Луппиан лучше справляется с обязанностями худрука. Он признался, что счастлив находиться под руководством супруги.

«Завидую тем, кто может. Вот Ширвиндт был худруком, другие артисты удачно попали на эту должность. Я же не вожак стаи, а рядовой. Неплохой солдат, который выполняет приказы командиров», — поделился актер.

В декабре Боярский признался, что очень хочет завершить карьеру. Он считает, что нельзя далеко уехать на «карете прошлого». 75-летний актер не хочет сниматься и играть в театре из-за возраста. По его мнению, не стоит «гневить бога». Артист не исключил, что может поработать еще, хотя сам «рваться на сцену» не желает. Актер готов сыграть, что ему под силам.

Ранее Лукашенко поздравил Боярского с 75-летием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами