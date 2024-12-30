Ирена Понарошку отсудила почти 600 тысяч рублей у волгоградского бизнесмена

SHOT: телеведущая Понарошку отсудила у бизнесмена 595 тысяч рублей за свое фото

Телеведущая Ирена Понарошку отсудила у бизнесмена из Волгограда Дмитрия А. 595 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной иска стало фото Понарошку 2017 года. Предприниматель использовал снимок в рекламе своих БАДов на маркетплейсе. Фотография была использована без разрешения телеведущей.

В суде Дмитрий А. заявил, что ранее Понарошку снимала распаковку каких-то боксов, в том числе БАДов. По мнению владельца ИП, это дает ему право использовать фото телеведущей и писать на своем продукте, что она его одобрила. Мужчина попросил снизить сумму компенсации до ₽18 тысяч, но не получилось.

Суд встал на сторону Понарошку. Предприниматель должен выплатить телеведущей в общей сложности 595 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

В октябре Понарошку сообщила о продаже загородного дома. Она объяснила, что жилье стало слишком мало для ее семьи. К примеру, у ее сына Теодора не было своей комнаты, а сын ее супруга Руслана Годизова не мог приезжать с ночевкой из-за отсутствия места. Также ее мужу необходимо собственное пространство для работы.

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