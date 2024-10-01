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Ирена Понарошку продала дом: «Перестали помещаться»

Телеведущая Ирена Понарошку продала загородный дом

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Global Look Press

Блогерша и телеведущая Ирена Понарошку сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о продаже загородного дома.

Понарошку объяснила свою продажу недвижимости тем, что жилье стало слишком мало для ее семьи. К примеру, у ее сына Теодора не было своей комнаты, а сын ее супруга Руслана Годизова не мог приезжать с ночевкой из-за отсутствия места. Также ее мужу необходимо собственное пространство для работы.

«Перестали помещаться», — заявила телеведущая.

Понарошку также уточнила, что у нее нет возможности оставить жилье себе и сдавать его в аренду. По словам блогерши, сумма с продажи недвижимости пойдет на покупку нового дома.

«Мы взяли ипотеку, но без продажи этого дома все равно не получалось», — отметила знаменитость.

Понарошку призналась, что прощание со старым домом стало для нее трогательным моментом, поэтому она расплакалась.

В апреле Понарошку призналась, что мечтала в школьные годы сделать пластическую операцию. Блогерша хотела изменить в себе все. Она планировала увеличить бюст после школы, уменьшить нос и сделать себе большие и накачанные икры. Однако вместо пластики телеведущая решила приобрести себе автомобиль.

Ранее Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) отрекся от Петербурга на концерте в США.

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