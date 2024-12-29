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Лера Кудрявцева о долгах: «Двое суток ищем»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что будет разбираться с судом от коммунальщиков
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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева в Telegram-канале назвала «перебором» слухи о долгах.

Кудрявцева заявила, что имеет «больной перфекционизм». Из-за него знаменитость оплачивает все квитанции в срок.

«Долгов нет ни на «Госуслугах», ни где-либо еще! Меня умиляют эти службы, которые никуда и ничего не присылают, но в суд подать надо. Двое суток ищем долги — нет нигде. После НГ будем разбираться. Не бесите!» — заявила телеведущая.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Кудрявцева оказалась в списке неплательщиков своего элитного ЖК. Речь идет о квартире на Шмитовском проезде. По данным издания, Кудрявцева якобы не оплатила квитанцию за капитальный ремонт. Телеведущая задолжала 29 987 рублей и пошлину в 2 тысяч рублей.

Как отмечал Mash, коммунальщики подали на Кудрявцеву в суд из-за игнорирования просьб о выплате. Сама телеведущая сообщила изданию, что узнала о долге от них и никаких квитанций не получала.

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