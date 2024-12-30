Вышел тизера сериала «Челюскин. Первые»

Российский онлайн-кинотеатр Wink.ru представил в социальных сетях полутораминутный тизер-трейлер шестисерийной ретро-драмы «Челюскин. Первые» (18+). Создатели проекта поделились, что сериал будет посвящен истории катастрофы, героическому подвигу и спасению челюскинцев.

Премьера запланирована на зимний сезон 2024-2025 года, однако точная дата пока не раскрыта.

Также авторы раскрыли, что съемки проходили в известном селе Териберка в Мурманской области, где команде пришлось столкнуться с суровыми погодными условиями.

В фильме приняли участие Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Алексей Розин и другие. Режиссером проекта стал Степан Коршунов («Иное»).

В декабре стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь стал главным фильмом года 2024 года, согласно проведенному Кинопоиском опросу российских кинематографистов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса. Картина вышла в прокат в январе и собрала свыше 2 млрд рублей. Главные роли в фильме исполнили Цыганов и Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.

Ранее на мысе Челюскин появилась самая северная волонтерская база.