Бондарчук и Бурунов назвали «Мастер и Маргарита» лучшим фильмом 2024 года

Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым стал главным фильмом 2024 года

Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь стал главным фильмом года 2024 года, согласно проведенному Кинопоиском опросу российских кинематографистов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Картина вышла в прокат в январе и собрала свыше 2 млрд рублей. Главные роли в фильме исполнили Цыганов и Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. За «Мастер и Маргарита» отдали свои голоса 35 отечественных деятелей культуры из 178 проголосовавших.

На втором месте оказалась фантастическая картина «Сто лет тому вперед» (16 голосов), за ней следуют — «Майор Гром: Игра» (5 голосов), «Холоп 2» (4 голоса) и «Воздух» (3 голоса).

Главным сериалом 2024 года стал драматический проект «Трасса» Душана Глигорова. Он рассказывает о петербургской судье, которая отправляется в город своего детства на поиски пропавшей дочери. На втором месте оказался проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Тройку лидеров замкнул проект о популярной в 90-х женской поп-группе «Комбинация».

В опросе Кинопоиска приняли участие Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Сергей Бурунов, Сергей Светлаков, Алексей Герман-младший, Роман Кантор, Сарик Андреасян, Александр Петров, Олег Трофим, Андрей Золотарев, Слава Копейкин и другие.

Ранее сообщалось, что актер Саша Петров признался в зависти к Юре Борисову после успеха «Аноры».