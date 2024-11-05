На мысе Челюскин появилась самая северная волонтерская база

Волонтеры «Чистой Арктики» завершили экспедицию на полуостров. Сейчас на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» они направляются в Архангельск, сообщили организаторы.

В первую экспедицию на мыс Челюскин отправились добровольцы, которые обладают техническими специальностями: электрики, сварщики, инженеры. Их задачей было отремонтировать помещения метеостанции для будущих поездок на самую северную точку Евразии. В итоге готов бокс на два номера для проживания шести человек. Уже следующим летом он примет первых волонтеров.

«Отремонтировать помещения было важно, поскольку круглый год на полуострове минусовые температуры. Элементарно нужно место, где можно погреться и организовать минимальный быт. Уже в следующем году на Челюскин отправится новая экспедиция проекта, именно с самой крайней точки Севера стартует новый сезон уборок», — рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Волонтеры находились на Челюскине почти месяц. По словам руководителя экспедиции Виталия Калиничева, волонтеры установили и подключили дизельгенератор и проложили более 300 м проводов и силовых кабелей. Также волонтеры погрузили на корабль первые собранные на мысе бочки. В Архангельске их отдадут на переработку.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года.