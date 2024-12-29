В 82 года умерла актриса из «Интернов» и «Глухаря» Надежда Подъяпольская

Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания Надежда Подъяпольская скончалась в 82 года. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя, в котором она служила.

Там уточнили, что прощание с артисткой состоится во вторник, 31 декабря, в 10:20 в крематории Николо-Архангельского кладбища.

Подъяпольская родилась 14 сентября 1941 года, училась в Москве в драмстудии при Центральном детском театре под руководством режиссера Анатолия Эфроса. В 1977 году стала заслуженной артисткой РСФСР. В последние годы она много снималась в эпизодических ролях в сериалах, в том числе, актриса сыграла соседку в третьем «Глухаре», появилась в 207-й серии «Интернов», а также в «Земском докторе» и второй части «Бальзаковского возраста, или Все мужики сво...». Она также озвучила много зарубежных фильмов и сериалов, например, бабушку в «Оранжевой корове» и Вождя Когтя в мультфильме «Райя и последний дракон».

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