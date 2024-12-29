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В США на 99-м году жизни умер основатель HBO

В США умер основатель HBO и пионер кабельного телевидения Чарльз Долан
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Newsday LLC/Contributor/Getty Images

В США на 99-м году жизни скончался основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан, пишет The Wall Street Journal.

Представитель семьи покойного рассказал газете, что Долан скончался от естественных причин в окружении близких.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого отца и главы семейства Чарльза Долана, опередившего время основателя HBO и Cablevision», — сказал источник издания.

Долан родился в Кливленде в 1926 году, а начале 1960-х после переезда в Нью-Йорк основал компанию Teleguide Inc. Тогда он понял, что люди готовы платить за более качественные программы на ТВ. Его компания предоставляла услуги кабельной связи в городские гостиницы. Затем была создана первая городская компания кабельного телевидения Sterling Manhattan Cable, а в 1972 Долан основал HBO. Кроме нее, предприниматель учредил ведущего оператора платного телевидения Нью-Йорка Cablevision, создал American Movie Classics (AMC) и первую в стране сеть кабельных телеканалов с круглосуточным вещанием News 12.

У Долана шестеро детей, 19 внуков и пятеро правнуков. Его жена Хелен Энн Долан скончалась в прошлом году. Супруги были в браке 73 года.

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