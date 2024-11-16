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Умер миллиардер, превративший New Yorker в мирового гиганта моды

В Германии в 73 года умер миллиардер Кнапп, сделавший из New Yorker гиганта моды

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В ночь на 15 ноября на острове Зюльт в Германии умер 73-летний немецкий предприниматель и миллиардер Фридрих Кнапп, сделавший сеть магазинов одежды New Yorker мировым гигантом моды. Об этом пишет Die Braunschweiger Zeitung.

Как отмечает газета, с конца прошлого года бизнесмен боролся с проблемами здоровья. На протяжении нескольких месяцев он проходил лечение в Швейцарии, а потом вернулся обратно в родной город Брауншвейг, откуда на прошлой неделе отправился в санаторий на Зюльте.

«По состоянию здоровья господин Кнапп в последние месяцы не участвовал в деятельности компании. Теперь он проиграл битву с болезнью и мирно уснул», — говорится в пресс-релизе, который New Yorker направила 27 тыс. своих сотрудников в 46 стран Европы, Азии и Африки, где расположены примерно 1,3 тыс. филиалов компании.

Продолжать дело Кнаппа, по данным СМИ, будет его доверенное лицо Йонас Гнаук, который присоединился к New Yorker в 2010 году, будучи студентом, а в апреле прошлого года вошел в правление компании.

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